Militar ciumento, ameaça a esposa e "sai na mão" com policiais em Corumbá

Depois de fazer ameaças de morte contra a esposa, um militar da Marinha, que não teve a idade informada, foi preso na madrugada desta segunda-feira (5), no bairro Almirante Tamandaré, em Ladário.

Conforme o Diário Corumbaense, a mulher relatou que o casal estava na Avenida General Rondon, em Corumbá acompanhando o ensaio técnico das escolas de samba, quando houve um desentendimento por ciúmes, e, então, ambos foram embora. No meio do trajeto, o autor pediu para descer do veículo e seguiu a pé.

Quando chegou na casa, começou a bater forte contra o portão, utilizando possivelmente uma pedra, amassando o portão da casa. Ele também ficava dizendo que iria entrar e matá-la por deixá-lo com raiva.

Com a chegada da PM no local, o autor chegou a fazer ameaças de morte contra a equipe se negando a sair da casa. Foi necessário o uso da força para fazer a detenção, muito alterado, o homem entrou em vias de fato com os policiais, chegando a rolar no chão para evitar ser detido.

Depois de controlada a situação, o autor e a vítima foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi feito contato com o 6° Distrito Naval, pelo fato de o acusado ser militar da ativa. O caso foi registrado como: dano; desacato; resistência; desobediência; ameaça e violência doméstica (BO 23/2024).

