Militar da Aeronáutica é preso por tráfico de drogas em Dourados

Um jovem militar da Aeronáutica, de 21 anos, foi preso ao ser flagrado transportando drogas em um ônibus de viagem. O caso aconteceu durante o final de semana, na BR-163, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Dourados News, as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estavam fazendo fiscalização de rotina no km 267 da rodovia, quando abordaram um ônibus.

Durante vistoria nas bagagens do rapaz, que é morador de Goiás, os policiais encontraram um compartimento falso dentro da mochila que ele carregava. No local, estavam escondidas duas porções de haxixe, totalizando 1,6kg da droga.

Diante do flagrante, o militar recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

