Militar da FAB morre em acidente de trânsito em Campo Grande

O soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) Guilherme Henrique Soares, de 23 anos, morreu nesta segunda-feira (27) após sofrer um acidente de trânsito próximo ao Guanandizão, na vila Nha-nhá em Campo Grande (MS). A vítima foi encaminhada para a na Santa Casa de Campo Grande.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada na Santa Casa, às 19h45, com trauma torácico. O jovem teve uma parada cardiorrespiratória ainda no pronto socorro ele foi reanimado e levado ao centro cirurgico, mas teve outra parada antes do procedimento. A equipe tentou a reanimação, mas o paciente não resistiu e veio a óbito às 22h30, informou a assessoria do hospital.

O rapaz ingressou na carreira militar no dia 1° de fevereiro de 2017 e são mais de 3 anos realizando seu sonho.

Em uma rede social, o tio da vítima, publicou, "é com triste pesar e coração partido, infelizmente à algumas horas meu sobrinho Guilherme sofreu um acidente de moto e não resistiu, conquistou o sonho de servir o exército e conquistou sua sonhada moto, mas essa tragédia tão rápida veio a partir nossos corações, descanse em paz meu sobrinho e amigo, que deus conforte nossa alma nesse momento tão triste", finalizou.

