Militar do Bope é atropelado por caminhonete em abordagem na MS-355

Policial militar do Bope (Batalhão de Operações Especiais) foi atropelado por um motorista de uma caminhonete Chevrolet S-10, durante uma tentativa de abordagem na rodovia MS-355, rodovia que liga Dois Irmãos do Buriti a Terenos. A equipe realizava um bloqueio naquele trecho.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, a caminhonete foi encontrada abandonada em uma área de mata próximo à cidade de Terenos. O suspeito conseguiu fugir pela área verde das margens da rodovia e até o momento não foi localizado, contudo, diligências seguem sendo feitas.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o militar sinalizou para realizar a abordagem ao condutor da caminhonete, que desrespeitou a ordem de parada e avançou contra o policial, atropelando e atingindo também uma viatura da corporação.

Após a fuga, o condutor abandonou a caminhonete, de cor branca, que estava com a parte dianteira esquerda danificada. Durante a ação, os policiais realizaram o socorro do militar atropelado e o encaminharam as pressas para a Santa Casa de Campo Grande.

A reportagem tenta mais detalhes sobre o estado de saúde do militar.

