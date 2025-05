Soldado do Exército é assaltado a caminho do batalhão em Corumbá

Enquanto seguia a caminho do trabalho no 17º Batalhão de Fronteira (17º BFron) pela Rua Monte Castelo, um soldado de18 anos foi roubado por dois assaltantes em Corumbá.

Conforme O Pantaneiro, os criminosos estavam em uma motocicleta, quando um deles desceu, rendeu o rapaz e levou o uniforme e documentos pessoais da vítima.

Segundo a vítima, o assaltante que desceu da moto tinha cerca de 1,80 metro de altura, era negro, magro, aparentava ter cerca de 25 anos e vestia calça jeans e camiseta verde-escura. Ele não conseguiu identificar o condutor da motocicleta.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades locais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também