Polícia

Militar do Exército é preso após esconder simulacro de arma comprado pela Shopee em Campo Grande

Ele estava com o 'brinquedo' na mão quando escondeu para não ser abordado pela PM

20 novembro 2025 - 13h31Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Um militar do Exército Brasileiro foi preso durante a madrugada desta quinta-feira (20) após comprar um simulacro de arma de fogo pela Shopee e tentar esconder o objeto da Polícia Militar, em Campo Grande. 

Conforme o registro policial, a PM estava fazendo rondas pela Rua José Pimenta de Freitas, no Bairro Parque do Lageado, quando viu um grupo de pessoas conversando. Ao olhar bem, notaram que um dos rapazes segurava um objeto parecido com revólver nas mãos. 

Na tentativa de identificar o que era, os policiais se aproximaram e viram quando o jovem colocou o objeto na cintura e virou de costas, para tentar disfarçar. Durante a abordagem, ele detalhou ser militar do Exército e disse ainda ter comprado o simulacro pela plataforma de compras online Shopee. 

Diante da suspeita, ele acabou sendo detido e encaminhado para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como porte de arma.

