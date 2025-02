Militar do Exército jogou moto no chão para tentar evitar acidente na Lúdio

Saiba Mais Polícia AGORA: Motociclista morre em acidente com carro na Lúdio Martins Coelho

Foi identificado como Márcio Vinicius da Silva, de 21 anos, o motociclista que morreu em decorrência de um acidente de trânsito com um veículo de passeio, na manhã desta terça-feira (4), no cruzamento da Avenida Lúdio Martins Coelho com a rua Presidente Nereu, no bairro Bonança, em Campo Grande.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, o jovem estava seguindo pela avenida, enquanto o Volkswagen Gol, seguia pela via, quando houve a colisão justamente no cruzamento.

A reportagem soube que o motociclista teria furado o sinal semafórico e teria se assustado com a presença do veículo, entendendo que não daria tempo de fazer a travessia pelo cruzamento. Com isso, ele jogou a motocicleta no chão e foi se arrastado, mas não conseguiu evitar a batida.

Márcio bateu no meio do veículo de passeio, que ficou com as portas do motorista e do passageiro de trás danificadas. Com o impacto, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, mesmo com a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A vítima estava seguindo para o quartel na manhã desta terça-feira.

A Polícia Civil e a Polícia Científica, acompanhadas do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, estiveram no local dos fatos.

