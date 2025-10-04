Menu
Polícia

Militar do Exército tir4 a própria v1da após disparo acidental contra colega na MS-379

A fatalidade ocorreu na manhã deste sábado, entre Dourados e Laguna Carapã

04 outubro 2025 - 10h32Sarah Chaves
Um policial militar do Exército Brasileiro tirou a própria vida após um disparo acidental atingir o colega com quem viajava na manhã deste sábado (4), na rodovia MS-379, entre os municípios de Dourados e Laguna Carapã.

De acordo com informações apuradas pelo Dourados News, os dois militares seguiam para Dourados em um GM Celta, acompanhados por um casal que estava no banco traseiro. As identidades dos envolvidos ainda não foram divulgadas.

Durante o trajeto, o passageiro manuseava uma arma de fogo que disparou acidentalmente, atingindo o pescoço do motorista. Ferido, ele perdeu o controle da direção, e o veículo saiu da pista, parando em uma área de plantio a alguns metros da rodovia.

Ao perceber o que havia ocorrido, o militar responsável pelo disparo acabou atirando contra a própria cabeça.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Dourados e uma ambulância de Laguna Carapã foram acionadas para prestar socorro. O condutor do carro foi levado com vida a um hospital em Laguna Carapã, em estado grave. O outro militar morreu no local.

O casal, sendo o irmão do motorista e a mulher, não se feriram. A Polícia Militar, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) e a Perícia Criminal estiveram no local para realizar os levantamentos. As circunstâncias do caso serão investigadas.

