Militar Ã© preso apÃ³s ser flagrado furtando grama recÃ©m-inaugurada de praÃ§a em BelÃ©m

Após ser flagrado tirando um montante de grama da Praça do Arame, no bairro da Pedreira, em Belém do Pará na noite de ontem (8), um servidor da Aeronáutica, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante, na manhã deste sábado (9).

A Praça do Arame foi revitalizada pelo Governo do Pará e reinaugurada na última semana. As obras custaram R$ 1 milhão proveniente de emenda parlamentar.

Nas imagens, é possível ver o militar retirando partes do gramado do local e acomodando o material no bagageiro de um veículo. O carro utilizado na ação foi apreendido pela Polícia Civil e a grama foi recuperada.

A Força Aérea Brasileira (FAB) abrirá um procedimento de apuração para elucidação dos fatos. “O Comando da Aeronáutica reitera que repudia condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional”, conclui em comunicado.

