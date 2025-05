Militares apreendem arma na casa de homem que mobilizou a polícia durante surto

Um homem em surto psicótico mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro por mais de duas horas na manhã de ontem (2), na Rua Rafael Guedes em Naviraí.



No local os agentes foram recebidos pela esposa do homem que informou que ele teria se trancado no quarto e estava quebrando a casa.Para entrar o imóvel os bombeiros tiveram que arrombar a porta e foram surpreendidos pelo morador que estava armado com uma espingarda e atirou contra a equipe, momento em que acionaram a Polícia Militar.



Fora de controle, o homem realizava vários tiros de dentro da residência e a área próxima precisou ser isolada. Depois de mais de duas horas de negociações a PM convenceu o homem a sair da residência e se entregar. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Naviraí.

Além da espingarda carabina que o homem utilizava durante o surto outras duas espingardas e munições foram encontradas na residência.



O homem de 46 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de desobediência pós-regular de arma de fogo de uso permitido e homicídio simples na forma tentada.



