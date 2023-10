Militares do Bope e do Choque de MS reforçam a Força Nacional em ação no Rio de Janeiro

Pelo menos 30 policiais militares que integram as corporações do Batalhão de Choque e do Bope (Batalhão de Operações Especiais) de Mato Grosso do Sul, reforçam o policiamento da Força Nacional na ação nas rodovias federais do Rio de Janeiro e em bloqueio da entrada da Favela da Maré.

A informação foi confirmada pela corporação. Além de Mato Grosso do Sul, outros estados também enviaram seus militares para ajudar na operação, como Tocantins e Rio Grande do Sul, por exemplo.

Durante essa semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a atuação da Força Nacional no patrulhamento das rodovias como uma forma de auxiliar as forças de seguranças locais.

Segundo o ministro Flávio Dino, cerca de 300 agentes da Força Nacional e 270 da Polícia Rodoviária Federal foram designados para a ação.

Conforme informado pelo ministério, o foco do trabalho será em rodovias federais, tendo todos os ações ostensivas e a a operação é dinâmica, se alterando a cada dia, podendo ser expandida para abranger vias expressas e outras vias públicas.

A Força Nacional foi criada em 2004, e tem como objetivo atender necessidades emergenciais das polícias estaduais.

