Militares do Exército envolvidos em confusão e morte tinham 18 e 24 anos

Saiba Mais Polícia Militar do Exército tir4 a própria v1da após disparo acidental contra colega na MS-379

O militar do Exército que morreu ao ser baleado acidentalmente pelo amigo foi identificado como Luiz Otávio Santos Nunez, de 18 anos. Ele foi encaminhado para o Hospital da Vida, em estado grave. O suspeito Vitor Dias Ferreira Batista, de 24 anos, tirou a própria vida após o ocorrido.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, os dois estava em um Chevrolet Celta, que era conduzido por Luiz. Em determinado momento, por motivos ainda não identificados, o disparo foi efetuado.

Ferido, o condutor saiu da pista na MS-379 e invadiu uma área de plantio, onde parou o carro. Ao perceber a situação, Vitor saiu e atirou contra a própria cabeça, morrendo no local.

Ambulância de Laguna Carapã e o Corpo de Bombeiros de Dourados foram acionados para atender a ocorrência. Socorrido com vida, o condutor foi encaminhado a um hospital de Laguna e, devido a gravidade do quadro de saúde, precisou ser transferido ao Hospital da Vida.

No banco de trás do veículo estavam o irmão do motorista e uma mulher. A Polícia Militar, PMR (Polícia Militar Rodoviária) e a perícia estiveram no local. O caso segue em investigação.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Militar do Exército tir4 a própria v1da após disparo acidental contra colega na MS-379

Deixe seu Comentário

Leia Também