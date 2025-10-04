Menu
Polícia

Militares do Exército envolvidos em confusão e morte tinham 18 e 24 anos

Luiz Otávio Santos Nunez, de 18 anos, foi socorrido em estado grave ao ser alvejado 'sem querer' por Vitor Dias Ferreira Batista, de 24 anos, que tirou a própria vida depois de ver o amigo ferido

04 outubro 2025 - 14h11Brenda Assis
O caso aconteceu na manhã de hojeO caso aconteceu na manhã de hoje  

O militar do Exército que morreu ao ser baleado acidentalmente pelo amigo foi identificado como Luiz Otávio Santos Nunez, de 18 anos. Ele foi encaminhado para o Hospital da Vida, em estado grave. O suspeito Vitor Dias Ferreira Batista, de 24 anos, tirou a própria vida após o ocorrido.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, os dois estava em um Chevrolet Celta, que era conduzido por Luiz. Em determinado momento, por motivos ainda não identificados, o disparo foi efetuado.

Ferido, o condutor saiu da pista na MS-379 e invadiu uma área de plantio, onde parou o carro. Ao perceber a situação, Vitor saiu e atirou contra a própria cabeça, morrendo no local. 

Ambulância de Laguna Carapã e o Corpo de Bombeiros de Dourados foram acionados para atender a ocorrência. Socorrido com vida, o condutor foi encaminhado a um hospital de Laguna e, devido a gravidade do quadro de saúde, precisou ser transferido ao Hospital da Vida. 

No banco de trás do veículo estavam o irmão do motorista e uma mulher. A Polícia Militar, PMR (Polícia Militar Rodoviária) e a perícia estiveram no local. O caso segue em investigação. 

