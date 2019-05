Ministério do Desenvolvimento libera R$ 581 mil para Coronel Sapucaia

Verba de R$ 581 mil reais do Ministério do Desenvolvimento Regional foi liberada para a construção de nove unidades habitacionais em Coronel Sapucaia. O recurso foi liberado com a ajuda do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) na última sexta-feira.



As casas serão construídas no loteamento Jurerê e a previsão para a conclusão da obra é de quatro meses. As moradias irão atender nove famílias desalojadas pela forte chuva de janeiro do ano passado.



“O pedido para liberação da verba veio na minha posse pelas mãos da vereadora Claudinha Maciel (PTB), fiquei preocupado com as famílias desalojadas e me empenhei para atender a região”, comentou Nelsinho.



Depois do decreto emergencial de Coronel Sapucuaia de fevereiro de 2018, houve também o pedido de recuperação de três pontes do município, com valor de R$ $ 3,1 milhões. “O pedido foi indeferido pelo governo federal por falta de recursos federais e solicitamos novamente no Ministério do Desenvolvimento Regional a reconsideração do processo”, explicou o senador Nelsinho Trad.



Na última semana, Nelsinho se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto e solicitou a liberação de R$ de R$ 168 milhões em emendas parlamentares e projetos para atender Sul Fronteira, Deodápolis, Novo Horizonte do Sul, Coronel Sapucaia e Campo Grande. Além de Coronel Sapucaia, o município de Deodápolis já foi atendido na semana passada com a liberação de R$ 212 mil para reconstrução do ginásio poliesportivo e R$ 283 mil para a ponte derrubada no desastre ambiental de 2017.

