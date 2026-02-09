Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Ministério Público deve ir ao local de mortes em confrontos policiais em MS

A ação faz parte do controle da atividade policial em casos de envolvimento de agentes de segurança em crimes dolosos contra a vida ou em situações de violência grave

09 fevereiro 2026 - 14h11Vinícius Santos
Marcas de sangue ficaram pelo local da casa após confrontoMarcas de sangue ficaram pelo local da casa após confronto   (Ser Policial Por Amor/Facebook)

Agentes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) devem comparecer presencialmente em locais de ocorrência de mortes decorrentes de intervenções policiais (MDIP), ou seja, em confrontos policiais. A determinação é do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), que deve conduzir as apurações de forma independente.

A resolução, aprovada em abril de 2025, passa a valer integralmente a partir de 7 de maio de 2026. Ela define normas para a atuação do MP na investigação de mortes, violência sexual, tortura, desaparecimentos forçados e crimes conexos ocorridos em intervenções de órgãos de segurança pública.

O texto determina que o Ministério Público brasileiro deve instaurar e conduzir investigações sempre que houver indícios de envolvimento de agentes de segurança em crimes dolosos contra a vida ou em casos de violência grave. 

A instauração precisa ser fundamentada, inclusive quando houver negativa. Entre as medidas previstas estão: comparecimento ao local do crime, isolamento e preservação do local, exames periciais, requisição de imagens de câmeras corporais, armas e relatórios médicos, sempre com preservação da cadeia de custódia.

A resolução reforça os direitos das vítimas, garantindo informação, proteção, apoio psicológico e atendimento especializado, com perspectiva de gênero e raça. Prevê ainda a possibilidade de inclusão em programas de proteção e o direito de acompanhar investigações.

Segundo o MPMS, a normativa presta-se a cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O órgão afirmou que este foi o primeiro de uma série de encontros previstos para alinhar procedimentos e garantir a contribuição de todos para o bom andamento dos trabalhos.

No campo da transparência, as Corregedorias dos MPs devem fiscalizar o cumprimento da norma e encaminhar relatórios periódicos à Corregedoria Nacional, que divulgará balanços semestrais. O CNMP também exige capacitação permanente de membros e servidores, além da criação de grupos especializados de controle externo da atividade policial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande
Reprodução
Polícia
Trabalhadores são agredidos e expulsos de alojamento em Nova Guarita
Arma que pode ter sido usada no crime foi apreendida
Polícia
Homem pode ter sido morto por desavença financeira em Santa Rita do Pardo
Um dos carros usados no transporte irregular
Polícia
Motoristas clandestinos são detidos por expor turistas a risco em MS
Arma apreendida - Foto: Divulgação / PMMS
Polícia
GCM dá arma funcional a amigo foragido e acaba preso em casa noturna em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
Rapaz é ferido a tiros na saída de lava-jato no Caiobá
Vítima foi socorrida pelo SAMU | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado após ser acusado de roubo de televisão em Campo Grande
Local onde aconteceu o crime
Polícia
Homem é assassinado com tiro na cabeça na varanda de casa em Santa Rita do Pardo
Mulher é a mais nova vítima de feminicídio
Polícia
Mulher morre após ter faca cravada no peito pelo companheiro em Selvíria
Reprodução/Ribas Ordinário
Polícia
Motociclista morre ao ser atingido por carro em Ribas do Rio Pardo

Mais Lidas

Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros na Cafezais