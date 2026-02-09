Ministério Público deve ir ao local de mortes em confrontos policiais em MS

Agentes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) devem comparecer presencialmente em locais de ocorrência de mortes decorrentes de intervenções policiais (MDIP), ou seja, em confrontos policiais. A determinação é do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), que deve conduzir as apurações de forma independente.

A resolução, aprovada em abril de 2025, passa a valer integralmente a partir de 7 de maio de 2026. Ela define normas para a atuação do MP na investigação de mortes, violência sexual, tortura, desaparecimentos forçados e crimes conexos ocorridos em intervenções de órgãos de segurança pública.

O texto determina que o Ministério Público brasileiro deve instaurar e conduzir investigações sempre que houver indícios de envolvimento de agentes de segurança em crimes dolosos contra a vida ou em casos de violência grave.

A instauração precisa ser fundamentada, inclusive quando houver negativa. Entre as medidas previstas estão: comparecimento ao local do crime, isolamento e preservação do local, exames periciais, requisição de imagens de câmeras corporais, armas e relatórios médicos, sempre com preservação da cadeia de custódia.

A resolução reforça os direitos das vítimas, garantindo informação, proteção, apoio psicológico e atendimento especializado, com perspectiva de gênero e raça. Prevê ainda a possibilidade de inclusão em programas de proteção e o direito de acompanhar investigações.

Segundo o MPMS, a normativa presta-se a cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O órgão afirmou que este foi o primeiro de uma série de encontros previstos para alinhar procedimentos e garantir a contribuição de todos para o bom andamento dos trabalhos.

No campo da transparência, as Corregedorias dos MPs devem fiscalizar o cumprimento da norma e encaminhar relatórios periódicos à Corregedoria Nacional, que divulgará balanços semestrais. O CNMP também exige capacitação permanente de membros e servidores, além da criação de grupos especializados de controle externo da atividade policial.

