Ministério Público vai apurar se houve omissão do Conselho Tutelar em caso de Emanuelly

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul vai apurar se houve omissão por parte do Conselho Tutelar de Campo Grande no caso envolvendo a criança Emanuelly Victória Souza Moura, de 6 anos.

Um inquérito foi instaurado em razão do órgão municipal já ter recebido denúncias nos últimos anos em relação a possíveis maus-tratos, como agressões, falta de alimentação, ausência na escola e outras coisas.

Segundo o MPMS, "o objetivo é verificar se houve omissão no cumprimento das atribuições legais do órgão e, em caso positivo, se essa omissão guarda relação com o desfecho trágico".

O procedimento tramita em caráter sigiloso, conforme o órgão. "Neste momento, o caso encontra-se em fase de investigação", pontua o Ministério Público.

Emanuelly foi sequestrada, estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, morto em confronto com policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil, na zona rural da cidade, na saída para Rochedo.

O sequestro aconteceu no período da manhã de quarta-feira, dia 27, quando Willian, que era 'conhecido' da família, passou pela residência da vítima e a atraiu a criança para que ela saísse com ele.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que os dois perambulam juntos pelo bairro Taquarussu.

O corpo da menina foi encontrado na casa do acusado, já na região da Vila Carvalho, em uma banheira para bebê, enrolada por uma coberta e lacrada com fita adesiva. A polícia suspeita que Marcos Willian teria o plano de ocultar o cadáver de Emanuelly, já que tinha pedido para um vizinho, uma ferramenta de escavação.

