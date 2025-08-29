Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Polícia

Ministério Público vai apurar se houve omissão do Conselho Tutelar em caso de Emanuelly

Denúncias haviam sido enviadas para o órgão municipal sobre possíveis maus-tratos na criança

29 agosto 2025 - 11h11Luiz Vinicius     atualizado em 29/08/2025 às 11h24
Emanuelly foi morta de forma cruelEmanuelly foi morta de forma cruel   (Redes Sociais)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul vai apurar se houve omissão por parte do Conselho Tutelar de Campo Grande no caso envolvendo a criança Emanuelly Victória Souza Moura, de 6 anos.

Um inquérito foi instaurado em razão do órgão municipal já ter recebido denúncias nos últimos anos em relação a possíveis maus-tratos, como agressões, falta de alimentação, ausência na escola e outras coisas.

Segundo o MPMS, "o objetivo é verificar se houve omissão no cumprimento das atribuições legais do órgão e, em caso positivo, se essa omissão guarda relação com o desfecho trágico".

O procedimento tramita em caráter sigiloso, conforme o órgão. "Neste momento, o caso encontra-se em fase de investigação", pontua o Ministério Público.

Emanuelly foi sequestrada, estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, morto em confronto com policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil, na zona rural da cidade, na saída para Rochedo.

O sequestro aconteceu no período da manhã de quarta-feira, dia 27, quando Willian, que era 'conhecido' da família, passou pela residência da vítima e a atraiu a criança para que ela saísse com ele.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que os dois perambulam juntos pelo bairro Taquarussu.

O corpo da menina foi encontrado na casa do acusado, já na região da Vila Carvalho, em uma banheira para bebê, enrolada por uma coberta e lacrada com fita adesiva. A polícia suspeita que Marcos Willian teria o plano de ocultar o cadáver de Emanuelly, já que tinha pedido para um vizinho, uma ferramenta de escavação.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
O caso aconteceu nesta sexta
Polícia
Van que transportava medicamentos para Chapadão do Sul pega fogo na BR-060
A vítima passou por atendimento psicológico
Polícia
Polícia investiga professora por torturar criança de 8 anos em escola de Anastácio
Imagem Ilustrativa
Polícia
Bebê de 9 meses morreu após receber dose errada de dipirona em Paranaíba
Emanuelly foi morta de forma cruel
Polícia
Conselho Tutelar nega omissão à Emanuelly: 'não foram identificados elementos para acolhimento'
Caso foi registrado na DAM de Ponta Porã
Polícia
Homem tenta matar mulher degolada no centro de Ponta Porã
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Carro capota ao ser atingido por viatura da PM no Carandá Bosque
Exame de covid
Polícia
Criança de 3 anos morre de Covid-19 em Campo Grande
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motorista que morreu carbonizado em acidente na MS-295 é identificado
Caso foi registrado na Dam de Três Lagoas
Polícia
Homem é preso por bater na esposa e atear fogo em casa em Três Lagoas

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro