Minutos após sair de bar, motorista capota carro e morre em estrada vicinal de Eldorado

Douglas Antônio Moysés, de 32 anos, morreu após capotar o carro que conduzia durante a tarde de domingo (1°), em uma estrada vicinal do município de Eldorado. Os filhos do homem, de 5 e 8 anos, além de um amigo da família, ficaram feridos.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso de um acidente de trânsito, que havia ocorrido na estrada principal do Assentamento Floresta Branca, próximo à sede, na zona rural do município.

Ao chegar no local, encontraram o veículo capotado em meio a vegetação, com Douglas para fora do veículo, pois havia sido retirado para uma tentativa de socorro. Porém, ele não resistiu e faleceu ainda no local do acidente.

Enquanto isso, as outras vítimas foram socorridas e levadas para o hospital, onde receberam atendimento médico e foram liberados, com ferimentos leves pelo corpo.

Ainda segundo o registro policial, o local do acidente não estava preservado e por ser uma estrada de terra ficou difícil visualizar qualquer marca na pista.

Durante levantamento em um bar da região, os militares foram informados que Douglas teria passado pelo estabelecimento para ingerir bebidas alcoólicas.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e será investigado.

