Mirando em fraudes na arrecadação de tributos, operação é deflagrada em Caarapó

Operação desencadeada na manhã desta quinta-feira (27) em Caarapó, mira esquema de corrupção relacionado a arrecadação de impostos municipais. Os suspeitos são servidores que fraudavam os dados, repassando o dinheiro do pagamento dos tributos para benefício próprio.

A ação, denominada Telonai, cumpre cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva na cidade e é realizada pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), através do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e da 1ª Promotoria de Justiça de Caarapó.

De acordo com o MP, durante os trabalhos de investigação, apurou-se a existência de esquema de corrupção na arrecadação de impostos como ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e IPTU (Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana).

Os pagamentos eram agendados e, posteriormente, baixados manualmente no sistema, com emissão de certidão negativa de débitos tributários, incorporando-se ao patrimônio particular os valores pagos.

Apurou-se ainda que os investigados realizaram mais de 4.600 estornos de pagamento, alcançando o montante de R$ 2.299.575,39. O Município ainda não se posicionou sobre o caso em seus canais oficiais.

O nome – Telonai, palavra grega para publicano, era o nome dado ao coletor de impostos do Estado Romano, cargo por vezes exercido com grande arbitrariedade.



