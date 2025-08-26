Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina de hotel na Grécia

O modelo brasileiro Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, foi encontrado morto na piscina privativa de um hotel localizado na região de Ornos, em Mykonos, na Grécia. O caso ocorreu no último sábado (23) e está sendo investigado pelas autoridades locais.

Informações iniciais, divulgadas pelo site de notícias grego ProtoThema e reproduzida pelo g1, Yago é natural de Jacareí, mas morava em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Segundo a publicação do portal grego, dois brasileiros estavam hospedados no hotel e foram encontrados inconscientes dentro da piscina por funcionários da limpeza, que perceberam água escorrendo para a varanda do andar inferior.

Ao entrarem no quarto, os funcionários encontraram os dois jovens submersos. Yago Campos foi encontrado já sem vida. O outro jovem foi identificado como Ryan Silveira, de 23 anos, que ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido por uma ambulância.

A Embaixada detalhou que Ryan já saiu do estado de coma e deve receber visita do setor consular no hospital ainda nesta terça-feira (26).

O portal Protothema cita ainda que, durante a inspeção no quarto, a polícia encontrou uma seringa usada na varanda e quatro pequenos pacotes contendo um pó branco de composição desconhecida, suspeito de ser substância entorpecente. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para análise laboratorial. Não há confirmação oficial desta informação.

Ainda conforme o site, a Promotoria do Tribunal de Primeira Instância de Syros foi informada sobre o caso, e uma autópsia foi solicitada para determinar a causa exata da morte. A investigação preliminar segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

