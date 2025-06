Modelo brasileiro é preso por envolvimento em agressão em casa noturna

O modelo Bruno Krupp foi preso nesta sexta-feira (6), junto com outras três pessoas, após se envolver em uma violenta briga ocorrida em uma casa noturna na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro.

A ação, registrada no dia 23 de maio, resultou em duas vítimas gravemente feridas. Segundo a Polícia Civil, ao menos nove pessoas participaram das agressões.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que um grupo ataca brutalmente dois homens. Em determinado ponto da gravação, é possível ouvir integrantes do grupo gritando para que os agressores matassem uma das vítimas.

Uma delas ficou desacordada por cinco dias. Um dos envolvidos chegou a chutar e pisar repetidamente, cerca de 22 vezes, na cabeça e no rosto de uma das vítimas, que já estava inconsciente.

A investigação aponta que o ataque foi motivado por um desentendimento dentro do estabelecimento. Os suspeitos foram identificados por meio das imagens de câmeras de segurança.

De acordo com os agentes, os envolvidos já possuem passagens criminais por estelionato, extorsão, tráfico de drogas, ameaça, dano, lesão corporal, roubo e tentativa de homicídio.

Os quatro suspeitos, três homens e uma mulher, esta última apontada como peça-chave ao incitar as agressões, foram presos em operações realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eles vão responder por tentativa de homicídio.

A polícia segue investigando o caso para localizar os demais envolvidos na agressão.

Histórico de Bruno Krupp

Bruno Krupp já havia sido preso preventivamente em 2022 após se envolver em outro caso grave: ele provocou a morte de um adolescente de 16 anos durante um acidente de trânsito, também no Rio de Janeiro.

A vítima atravessava a via quando foi atingida pela motocicleta conduzida por Krupp, que não tinha permissão legal para dirigir e havia sido parado em uma blitz pouco antes do acidente.

Em 2023, o modelo foi solto por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus.

