Modernidade: Homem liga por vídeo para ameaçar ex com arma e é preso em MS

Homem, de 29 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e ameaça, na tarde de quinta-feira (27) em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com as informações policiais, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a sua ex-companheira. Por isso efetuou várias chamadas de vídeo, mostrando o armamento e dizendo que a mataria.

Diante dos fatos, os policiais dirigiram ao local de trabalho do acusado e o encontraram portando um revólver calibre .32. O acusado foi autuado em flagrante delito e encontra-se à disposição da justiça.



Deixe seu Comentário

Leia Também