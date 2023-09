Modernidade: Jovem é assaltado e obrigado a fazer PIX para ladrão em Dourados

Provando que a inclusão digital chega para todos, um jovem de 20 anos foi obrigado a fazer uma transferência via PIX durante um assalto, na noite de quarta-feira (13), na cidade de Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava em seu horário de descanso do trabalho por volta das 22h, esperando o tempo passar quando foi abordado por dois homens em uma bicicleta. Eles estavam armados com uma faca.

Um dos indivíduos exigiu que a vítima passasse o celular, mas antes teria pedido para que fizesse o desbloqueio do aparelho. Em seguida, o autor falou para o jovem entrasse no aplicativo do banco e realizasse um PIX, com o valor que tivesse na conta.

Por medo de algo acontecer, ele realizou a transferência de R$ 90 para o autor. Logo depois, ele pegou o aparelho e fugiu, tomando rumo ignorado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, como roubo majorado pelo curso de pessoas e roubo se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca.

Deixe seu Comentário

Leia Também