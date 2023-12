Monomotor mata cinco pessoas após cair e explodir em praça

Um avião monomotor em chamas logo após cair e explodir em uma praça de Jaboticabal, no interior de São Paulo, na manhã deste sábado (23). Cinco pessoas, sendo quatro adultos e uma criança, morreram no acidente.

Conforme o g1, a queda ocorreu na Praça das Jaboticabeiras, no bairro Jardim Universitário, por volta das 9 horas. Depois de cair, o monomotor pegou fogo e explodiu.

As vítimas foram identificadas como Delcides Menezes Tiago, de 65 anos, Edson da Silva Teles, de 42 anos, Renata Garcia Nogueira, de 39 anos, Eduarda Garcia da Silva, de 15 anos, e José Ricardo Nogueira Teles, de apenas 5 anos.

Duas pessoas morreram carbonizadas na hora, enquanto uma terceira chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre como ocorreram a quarta e quinta mortes. Todas elas estavam na aeronave.

Capacidade – O avião era um monomotor RV-10, prefixo PT-ZVL, fabricado em 2012 e com capacidade para piloto e mais três passageiros.

A aeronave era da categoria experimental e tinha situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mas estava com mais passageiros do que o permitido, já que as cinco pessoas que morreram estavam a bordo.

De acordo com apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, no local, o monomotor saiu de Monte Alto (SP) para Fernandópolis (SP). Na volta, não teria conseguido pousar em Monte Alto e seguiu para Jaboticabal, onde caiu.

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados ao local e deram início à investigação, com coleta de dados e verificação de danos causados à aeronave, ou pela aeronave.

"O Cenipa tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", diz nota.

