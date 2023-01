Morador com "gato" na rede elétrica atira pedras contra equipe da Energisa

Durante trabalho das equipes da concessionária de energia de Mato Grosso do Sul, um homem enfurecido, agrediu os funcionários que realizavam o serviço nesta manhã (7), em uma residência na rua Rogério Cavalari, Tiradentes.



Em depoimento à Polícia Civil, o funcionário relatou que eles foram ao local para realizar um recorte do fornecimento de energia - o fornecimento já estava interrompido por falta de pagamento, e quando chegou no local, a equipes constatou que havia uma ligação clandestina.

Ao dar início aos procedimentos retirada da ligação clandestina, o autor, que é morador do imóvel, enfureceu-se e passou a atirar pedras em direção a equipe.

O homem ainda ameaçou as vítimas dizendo "Vocês vão ver", no entanto, a equipe não pode afirmar que o autor seja o responsável pela unidade consumidora. O caso foi registrado como ameaça na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

