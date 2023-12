Morador da Nhanhá é preso por armazenar vídeos de abuso sexual infantil no celular

Homem de 35 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã desta terça-feira (19) por armazenar uma grande quantidade de vídeos e imagens de conteúdo de abuso sexual infantil no celular. Ele seria morador da Vila Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente), foi até o endereço indicado para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente.

Durante vistoria no celular do homem, um Iphone 11, foi localizada uma grande quantidade de vídeos e imagens de conteúdo de abuso sexual infantil armazenado na galeria. Entre as imagens, estaria um vídeo gravado pelo suspeito em outubro deste ano no Parque Aquatico dos Laranjais na cidade de Olímpia/SP. A gravação mostra ele filmando duas adolescentes de biquíni.

Por conta das provas, ele acabou recendo voz de prisão, sendo encaminhado para a DEPCA. Ele estava acompanhado da esposa e da mãe, quando foi levado para a delegacia.

