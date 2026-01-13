Menu
Morador de Batayporã é investigado por vazar 'nudes' e tem celular apreendido

Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão

13 janeiro 2026 - 13h11Luiz Vinicius
Celular foi apreendido e será periciadoCelular foi apreendido e será periciado   (Divulgação/PCMS)

Morador de Batayporã, está sendo investigado pela Polícia Civil por divulgar conteúdo íntimo sem consentimento. Durante ação nesta terça-feira, dia 13, um celular foi apreendido em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A investida tem o objetivo de localizar e apreender dispositivos eletrônicos e outros elementos de interesse para a investigação, visando a preservação e a produção de provas técnicas.

Durante o cumprimento da ordem judicial, foi apreendido aparelho eletrônico que será submetido à análise pericial, a fim de subsidiar a apuração dos fatos e a responsabilização criminal dos investigados.

A ação foi coordenada pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Nova Andradina e pela Delegacia de Polícia Civil de Batayporã.

