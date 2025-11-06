Menu
Polícia

Morador de condomínio é ameaçado por vizinha após dano em carro durante tempestade na Capital

A moto da vítima teria caído com a força do vento, arranhando o carro da suspeita

06 novembro 2025 - 17h41Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Reprodução/ Casa Grande Autoshopping)

Um campo-grandense de 33 anos foi ameaçado de morte por uma vizinha, de 33 anos, pelos danos matérias ocorridos durante tempestade no condomínio Parque Residencial Rita Vieira.

Segundo o relato feito na delegacia, o fato teve início na tarde de quarta-feira (5), quando forte chuva com ventos derrubou a motocicleta da vítima, que estava estacionada em sua vaga. Ao tombar, a moto teria atingido a porta dianteira esquerda de um Chevrolet Onix branco, estacionado na vaga ao lado, provocando um arranhão no veículo.

O síndico do condomínio enviou ao motociclista fotos da moto caída e do dano no carro, além do contato da proprietária do Onix. Na manhã desta quinta, por volta das 12h19, a mulher enviou mensagem ao morador solicitando que ele arcasse com os custos do conserto.

No entanto, o homem respondeu alegando que, conforme o regimento interno, só seria responsável caso tivesse causado o acidente, já que naquele caso o dano teria sido provocado pela força da natureza, sem culpa sua.

Ainda de acordo com o boletim, a autora teria dito ser advogada e ameaçado acionar a Justiça. Em seguida, durante ligação telefônica, proferiu a ameaça: “você quer briga? Eu vou fazer da sua vida um inferno, vou acabar com a sua vida aqui no condomínio”, conforme registrado pela vítima.

Temendo pela própria integridade física, o morador decidiu procurar a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e registrar o caso como ameaça, manifestando o desejo de representar criminalmente contra a vizinha.

Ele foi orientado a reunir e armazenar as provas, como mensagens, áudios e imagens, para apresentação ao Poder Judiciário.

