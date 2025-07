Morador de Dourados, caminhoneiro morre durante acidente grave no Paraná

O morador de Dourados e caminhoneiro Elias Martins, de 62 anos, morreu durante grave acidente ocorrido na noite de quarta-feira (9), na BR-376, no município de Tabagi, no Paraná.

Conforme as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Elias conduzia uma carreta carregada com óleo vegetal. Por motivos ainda desconhecidos, ele teria perdido o controle de direção do veículo e colidido contra a mureta que separa as duas pistas.

Por conta disso, a carreta tombou na pista e ficou completamente destruída. Devido a gravidade do acidente, a carga ficou espalhada pela rodovia, que precisou ser interditada por 5h para os trabalhos periciais. O trabalho de limpeza da área durou a noite toda.

Ainda segundo as autoridades, Elias chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional de Ponta Grossa, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois.

