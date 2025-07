Morador de Itaquiraí morre em acidente de van no Paraná

João Viana Siqueira, de 59 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na a zona rural de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, durante a tarde de quarta-feira (2). Morador de Itaquiraí, em Mato Grosso do Sul, a vítima estava em uma van com outras 15 pessoas voltando do trabalho em uma granja.

Conforme as informações do site Portal Nova Santa Rosa, o condutor da van teria perdido o controle de direção ao fazer uma curva e acabou caindo da pista. Por conta disso, o veículo capotou algumas vezes.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para socorrer as sete vítimas do acidente, sendo que duas ficaram em estado grave.

Apesar dos esforços das equipes, João morreu ainda no local. Agora, seu corpo será trasladado para Itaquiraí, onde será velado e sepultado.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil do Paraná.

