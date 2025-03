Morador de MS Ã© preso em Sergipe por extorquir e ameaÃ§ar mulher

Acusado de extorsão e cyberbullying contra uma jovem, de 18 anos, um sul-mato-grossense foi preso durante a segunda-feira (3), em Neópolis, em Sergipe. Ele estava hospedado em um hotel localizado na Orla da cidade.

Conforme as informações policiais, o caso passou a ser investigado no final de janeiro deste ano, quando a vítima procurou a delegacia da cidade para denunciar o homem. Ela contou que estava ‘namorando’ com ele pela internet há 3 anos.

Neste período, ela foi vítima de violência psicológica e ameaças. Usando uma foto íntima que conseguiu da mulher, o homem passou a extorqui-la, tentando obrigá-la a enviar novas imagens e manter contato sexual.

Sem saída e desesperada, a mulher disse para o autor que iria tirar a própria vida, mas acabou sendo incentivada por ele.

Com base nas informações, as equipes da Polícia Civil de Sergipe conseguiram localizar o endereço do suspeito em Mato Grosso do Sul, realizando a solicitação de um mandando de busca e apreensão para apreender os aparelhos eletrônicos que ele estava usando para cometer o crime.

Porém, durante o domingo (2), a vítima foi mais uma vez até a polícia contando que o autor estava na cidade de Neópolis. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia local.

O caso será investigado pelas autoridades.

