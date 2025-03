Morador de Ponta PorÃ£ morre apÃ³s sofrer traumatismo craniano 'do nada'

Atargi Narciso da Silva, de 52 anos, morreu durante a tarde de terça-feira (18), no Hospital da Vida, em Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima era moradora de Ponta Porã. Apesar disso, as causas da lesão no homem ainda são desconhecidas.

Ele foi socorrido e levado para um hospital da cidade, antes de ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), mas será transferido para a Delegacia de Ponta Porã, onde será investigado.

