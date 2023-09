Morador de residencial cai de altura de 12 metros e morre no Monte Castelo

Morador de um residencial, identificado como Vinicius Alves Rodrigues, de 39 anos, que não teve a identificação revelada, morreu no final da tarde desta quinta-feira (21), após cair do quarto andar do prédio, de aproximadamente 12 metros de altura, na região do Monte Castelo, em Campo Grande.

Não há muitas informações em relação ao caso. Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve pelo local e encontrou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizando o atendimento na vítima.

A equipe médica tentou reanimar diversas vezes o morador, no entanto, o homem não resistiu e faleceu por volta das 16h.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para apurar as causas da morte, mas até o momento, nada foi divulgado pelas autoridades.

O caso, porém, foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil.

