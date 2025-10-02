Menu
Menu Busca quinta, 02 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Morador de rua apanha de usuários por cometer furtos no centro da Capital

Outro motivo que fez ele levar uma surra é a forma desrespeitosa que estaria tratando outros moradores de rua

02 outubro 2025 - 17h24Brenda Assis
Polícia Militar esteve no local dos fatosPolícia Militar esteve no local dos fatos   (Jornal da Nova)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Dois moradores de rua, de 30 e 31 anos, foram presos durante a manhã desta quinta-feira (2), ao serem flagrados brigando na Rua Dom Aquino, em Campo Grande. Um deles estava sendo ‘disciplinado’ por cometer furtos na região e agir de ‘forma inadequada’ com outras pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Conforme o registro policial, uma viatura da Polícia Militar estava fazendo rondas pela região, quando avistaram uma multidão aglomerada. No meio das pessoas, avistaram os homens, sendo que um estava armado com uma adaga e o outro com duas garrafas de vidro.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e as ‘testemunhas’ da briga se dispersaram. O homem de 30 anos então explicou que o outro estava cometendo furtos no Centro da cidade e agindo de forma inadequada com os demais usuários, por isso, estava sendo ‘disciplinado’.

Ele detalhou ainda que pegou a adaga durante a briga, uma vez que ela estava com o outro envolvido na confusão. Ao ser questionado, o rapaz de 31 anos confirmou os fatos narrados pelo homem, dizendo ainda que caso os policiais não aparecessem seria morto durante a briga.

A dupla foi então levada par a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesões corporais reciprocas e vias de fato.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Para não matar o filho, homem pede para ser preso em Campo Grande
Polícia Civil de SP prende homem condenado a 23 anos por estupro em MS
Polícia
Polícia Civil de SP prende homem condenado a 23 anos por estupro em MS
Prisão foi efetuada pelo Garras
Polícia
Homem é preso por incendiar casa com três crianças dentro em MS
JD1TV AGORA: Acidente grave entre caminhonete e caminhão deixa uma pessoa morta em MS
Polícia
JD1TV AGORA: Acidente grave entre caminhonete e caminhão deixa uma pessoa morta em MS
O caso aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
Mulher mata irmão a pauladas após mãe ser ameaçada de morte em Dourados
'Vamos te cortar em pedaços', bandido ameaça matar advogado que recusou seu caso na Capital
Polícia
'Vamos te cortar em pedaços', bandido ameaça matar advogado que recusou seu caso na Capital
Jovem foi socorrido e levado até uma unidade de saúde
Polícia
'Toda vida importa': Militares da 10ª CIPM salvam rapaz em Campo Grande; veja
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Polícia
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Ladrão é espancado e esfaqueado por moradores do Nova Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica
Polícia
Criança vê mãe sendo espancada e chama polícia para prender o padrasto em Costa Rica

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul