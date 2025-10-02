Morador de rua apanha de usuários por cometer furtos no centro da Capital

Dois moradores de rua, de 30 e 31 anos, foram presos durante a manhã desta quinta-feira (2), ao serem flagrados brigando na Rua Dom Aquino, em Campo Grande. Um deles estava sendo ‘disciplinado’ por cometer furtos na região e agir de ‘forma inadequada’ com outras pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Conforme o registro policial, uma viatura da Polícia Militar estava fazendo rondas pela região, quando avistaram uma multidão aglomerada. No meio das pessoas, avistaram os homens, sendo que um estava armado com uma adaga e o outro com duas garrafas de vidro.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e as ‘testemunhas’ da briga se dispersaram. O homem de 30 anos então explicou que o outro estava cometendo furtos no Centro da cidade e agindo de forma inadequada com os demais usuários, por isso, estava sendo ‘disciplinado’.

Ele detalhou ainda que pegou a adaga durante a briga, uma vez que ela estava com o outro envolvido na confusão. Ao ser questionado, o rapaz de 31 anos confirmou os fatos narrados pelo homem, dizendo ainda que caso os policiais não aparecessem seria morto durante a briga.

A dupla foi então levada par a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesões corporais reciprocas e vias de fato.

