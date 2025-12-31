Morador de rua arremessa pedra e quebra janela de ônibus no Aero Rancho

Motorista do Consórcio Guaicurus procurou a delegacia no começo da manhã desta quarta-feira, dia 31, para denunciar um morador de rua, não identificado, que arremessou uma pedra e quebrou uma das janelas de um ônibus.

O episódio aconteceu durante o trajeto da linha 110 - Parque do Sol, mas passava pela região do bairro Aero Rancho.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista esclareceu que fazia a rota, quando o morador de rua saiu de baixo da ponte e arremessou uma pedra.

O objeto atingiu uma das janelas laterais do ônibus, quebrando consequentemente o vidro. Não houve vítimas pelo local, apenas o dano ao veículo.

O caso foi registrado na delegacia como dano qualificado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também