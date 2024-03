Morador de rua Ã© agredido a marretadas por trio em TrÃªs Lagoas

Um homem, de 37 anos, foi agredido a marteladas durante a madrugada deste sábado (23), no bairro Interlagos, em Três Lagoas, depois de ser chamado de ‘nóia’.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, era por volta das 1h50 quando as equipes da Rádio Patrulha foram acionadas para ir até o local onde a vítima estava morando, em um centro de recuperação na Vila Haro. Ele seria natural do estado da Bahia.

No entanto, há cerca de três dias ele teria saído do local, passando a ficar pelas ruas da cidade sul-mato-grossense. Ontem, ao andar pelo bairro em questão, foi abordado por um trio. O grupo então disse que não queria ‘nóias’ andando pela área.

Diante disso, eles começaram a agredir a vítima com golpes de marreta, causando uma fratura exposta na perna direita do homem. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para ir até o endereço, prestando os primeiros socorros para a vítima.

A Polícia Militar chegou a fazer diligências pela região, mas não encontrou os autores. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também