Morador de rua é agredido com barra de ferro por 'colegas' na Capital

Morador de rua, de 50 anos, foi agredido com barra de ferro no início da noite da última segunda-feira (2) por outros 'colegas' na Avenida Bandeirantes, na Vila Bandeirante, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima sofreu vários golpes na cabeça vindos dos autores que portavam objetos metálicos.

Durante o atendimento do Corpo de Bombeiros, e da Polícia Militar, o homem informou que não tem conhecimento de quem seriam os autores.

A vítima foi encaminhada pela URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) para a Santa Casa com alguns ferimentos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

