Menu
Menu Busca segunda, 24 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem é agredido com enxadada em briga generalizada na antiga rodoviária na Capital

Pelo menos dois suspeitos foram localizados e levados até a delegacia

24 novembro 2025 - 09h23Luiz Vinicius
Antiga rodoviária de Campo GrandeAntiga rodoviária de Campo Grande   (Reprodução via Karina Anunciato)

Morador de rua, de 41 anos, sofreu um ferimento na cabeça após ser atingido por um golpe de enxada durante uma briga generalizada, na antiga rodoviária, no centro de Campo Grande, durante a noite deste domingo, dia 23.

Ele alegou que foi atacado por três indivíduos, sendo que a Polícia Militar localizou dois deles, de 30 e 41 anos. O motivo das agressões era a 'disputa territorial' entre os moradores de rua.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima apresentava um sangramento na cabeça, uma quadra distante do local onde aconteceu a briga generalizada.

Os dois suspeitos detidos pelos militares confirmaram a briga, mas não apontaram os motivos. Um dos envolvidos, inclusive, estava portando uma faca de aproximadamente 30 centímetros.

O morador de rua ferido foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Já o caso foi tratado como lesão corporal dolosa e os dois suspeitos foram liberados na delegacia.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dinheiro foi recuperado pelo GOI
Polícia
Mulher furta R$ 154 mil de cunhado para quitar dívida da filha com agiota em Campo Grande
Brincadeira em piscina termina com criança batendo cabeça na borda em Corumbá
Polícia
Brincadeira em piscina termina com criança batendo cabeça na borda em Corumbá
Viatura da Perícia
Polícia
Suspeito cumpre 'promessa' e mata rapaz com golpes de faca em Aquidauana
Viatura Polícia Militar
Polícia
Justiça determina que Polícia Civil investigue morte de civil em ação da PM em Paranaíba
Espaço será referência nacional
Polícia
Dourados contará com a maior delegacia da Polícia Rodoviária Federal no Brasil
Criança estava dentro do armário
Cidade
Arte ou descuido? Criança fica trancada em armário de banco em Paranaíba
Cristian foi preso na casa da mãe e confessou o crime
Polícia
Mulher foi morta com mais de 20 facadas desferidas pelo ex-marido em Dourados
Casa onde aconteceu o feminicídio
Polícia
Feminicídio em MS: Ex-guarda municipal é morta a facadas na frente do filho
Uma das vítimas ficou em estado grave
Polícia
Dois homens são esfaqueados durante briga em bar de Corumbá
Confusão aconteceu no estacionamento de supermercado
Polícia
Briga generalizada após acidente termina com um ferido a tiros em mercado do Aero Rancho

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande