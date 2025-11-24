Homem é agredido com enxadada em briga generalizada na antiga rodoviária na Capital

Morador de rua, de 41 anos, sofreu um ferimento na cabeça após ser atingido por um golpe de enxada durante uma briga generalizada, na antiga rodoviária, no centro de Campo Grande, durante a noite deste domingo, dia 23.

Ele alegou que foi atacado por três indivíduos, sendo que a Polícia Militar localizou dois deles, de 30 e 41 anos. O motivo das agressões era a 'disputa territorial' entre os moradores de rua.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima apresentava um sangramento na cabeça, uma quadra distante do local onde aconteceu a briga generalizada.

Os dois suspeitos detidos pelos militares confirmaram a briga, mas não apontaram os motivos. Um dos envolvidos, inclusive, estava portando uma faca de aproximadamente 30 centímetros.

O morador de rua ferido foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Já o caso foi tratado como lesão corporal dolosa e os dois suspeitos foram liberados na delegacia.

