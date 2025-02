Morador de rua é apedrejado e agredido a pauladas durante briga no Colibri

Um morador de rua, de 37 anos, foi espancado com pauladas e pedradas durante a tarde desta terça-feira (11), no Jardim Colibri, em Campo Grande. Ele pediu socorro em uma ótica da região.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o proprietário do estabelecimento acionou a Polícia Militar, pois um homem estaria na porta da sua ótica pedindo por socorro, dizendo que foi apedrejado e agredido com pedaços de madeira.

No local, os policiais encontraram a vítima aparentemente embriagada, dizendo que havia sofrido agressões. Ele explicou que estava perto do local quando começou a discutir com um homem desconhecido.

Em determinado momento, esse autor pegou um pedaço de madeira e começou a bater em seu braço e na sua cabeça. Quando a vítima caiu, o homem passou a dar vários chutes em sua cabeça.

Por conta das agressões, a vítima estava com um sangramento nos braços e inchaços na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o homem e o encaminhando para a Santa Casa.

Como a vítima não conseguiu passar mais detalhes sobre o autor, os policiais não conseguiram fazer diligências pela região. O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal.

