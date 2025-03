Morador de rua Ã© assassinado na frente da casa do irmÃ£o em Campo Grande

William Augusto Mareco Salomão, 48 anos, foi morto a facadas durante a madrugada deste sábado (8), na esquina da Rua Petrópolis com a Rua da Pátria, na Vila Anahy, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local após a vítima ser encontrada por populares. O Corpo de Bombeiros também foi chamado, constatando o óbito de William, sendo a causa da morte um afundamento de crânio.

No local, não foi localizado nenhum possível objeto que pode ter sido utilizado para realizar o ferimento. A vítima estava armada com um facão e tinha, na mão esquerda, uma pequena porção de maconha.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

A vítima era moradora de rua, mas vivia frequentando a casa do irmão para comer e receber algum auxílio quando precisava. O homicídio de William aconteceu na frente do imóvel do seu familiar, que ficou em desespero no local.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

