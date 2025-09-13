Menu
Polícia

Morador de rua é atacado com pedras durante tentativa de roubo em Campo Grande

Ele foi agredido por três homens e uma mulher

13 setembro 2025 - 13h53Luiz Vinicius
Morador de rua foi socorridoMorador de rua foi socorrido   (Foto: Silas Lima)

Morador de rua, de 36 anos, foi atacado com truculência na manhã deste sábado (13) durante uma tentativa de roubo provocado por três homens e uma mulher, na região central de Campo Grande.

Mesmo ferido, após receber pedradas na cabeça, a vítima conseguiu andar por algumas ruas e pedir ajuda já na rua Joel Dibo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima apresentava, além de ferimentos na cabeça, também tinha escoriações e um inchaço no braço esquerdo.

Populares acionaram a Polícia Militar que passava pelo local e depois o Corpo de Bombeiros, que realizou o transporte do morador de rua para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.

O caso foi registrado como roubo na forma tentada.

