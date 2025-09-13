Morador de rua é atacado com pedras durante tentativa de roubo em Campo Grande

Morador de rua, de 36 anos, foi atacado com truculência na manhã deste sábado (13) durante uma tentativa de roubo provocado por três homens e uma mulher, na região central de Campo Grande.
Mesmo ferido, após receber pedradas na cabeça, a vítima conseguiu andar por algumas ruas e pedir ajuda já na rua Joel Dibo.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima apresentava, além de ferimentos na cabeça, também tinha escoriações e um inchaço no braço esquerdo.
Populares acionaram a Polícia Militar que passava pelo local e depois o Corpo de Bombeiros, que realizou o transporte do morador de rua para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.
O caso foi registrado como roubo na forma tentada.
