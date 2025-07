Morador de rua é atingido com golpe de facão na cabeça na Praça do Papa

Morador de rua, de 29 anos, procurou a delegacia durante a segunda-feira (14) para relatar que foi vítima de uma tentativa de homicídio na última sexta-feira (11), após levar um golpe de facão na cabeça, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava na Praça do Papa, na região do Lar do Trabalhador, momento que foi esfaqueado.

Ele afirma que desmaiou e só recobrou a consciência quando estava internado no hospital. Após a recuperação nos últimos dias, ele procurou a delegacia para informar o caso.

O morador de rua não soube dizer quantas pessoas o agrediram, mas que há câmeras de segurança na região que foi agredido e que isso poderia ajudar a identificar os agressores.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também