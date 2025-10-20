Morador de rua é encontrado desmaiado após ser atacado a pedradas no Jockey Club

Morador de rua, de 45 anos, foi ferido a golpes de pedra e encontrado desmaiado na rua do Ébano, no Jardim Jockey Club, em Campo Grande, durante a noite deste domingo, dia 19 de outubro.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a vítima foi localizada por uma moradora, que ao tentar conversar com o morador de rua, percebeu que ele não estava respondendo, não sabendo se naquele momento, estava morto ou desmaiado.

Assim, ela acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para darem prosseguimento à ocorrência. Os militares identificaram que a vítima possuía lesões como cortes incisivos zigmaticos, ocptal e no septo e fratura no mesmo e fratura Rádio e Una.

O morador de rua foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa. Devido às agressões, ele não lembrava em que ponto foi atacado, somente sendo encontrado caído na via pública.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

