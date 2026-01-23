Morador de rua é encontrado morto no Bairro Amambai

Wagner Barbosa de Oliveira de 42 anos morreu na manhã desta sexta-feira (23) após passar mal em via pública, no bairro Amambaí, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima vivia em situação de rua e costumava pernoitar na praça, segundo relatos colhidos no local. Uma testemunha, também em situação de rua, informou à polícia que Wagner fazia uso frequente de bebida alcoólica e que, no dia anterior, havia reclamado de mal-estar.

Ainda conforme o relato, durante a madrugada desta sexta-feira, ele passou mal diversas vezes e apresentou queixas intensas. Já pela manhã, por volta das 8h, a vítima tentou atravessar a Avenida Bandeirantes em duas ou três ocasiões, quando voltou a passar mal e caiu no meio da via.

Outros usuários e moradores de rua retiraram o homem da pista e o colocaram na calçada da Praça Chaia Jacob, onde ele não resistiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a equipe da viatura UR-165 compareceu ao local, constatando o óbito. As circunstâncias da morte serão analisadas pelas autoridades competentes.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será apurado.

