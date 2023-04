Morador de rua é encontrado morto nos fundos de bar na Capital

Um morador de rua, identificado como Nelson de 55 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (14), nos fundos de um bar, na Avenida Nossa Senhora do Bonfim, bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. A princípio a causa da morte seria natural, a polícia investigará o caso.

Conforme apurado no local pelo JD1, o homem tinha costume de dormir no local, mas pela manhã de hoje, o proprietário e clientes do estabelecimento foram acorda-lo ele não respondeu.

A Polícia Militar, juntamente com a Perícia foram acionados, a morte foi constatada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O corpo estava em rigidez cadavérica.

Próximo do corpo de Nelson, estava seu fiel companheiro, um cachorro, cena que chamou atenção e comoveu todos no local, pois em nenhum momento o animal saiu de perto do suposto tutor.

