Morador de rua é morto com pelo menos cinco facadas na Nhanhá

Um morador de rua, ainda não identificado, de aproximadamente 60 anos, foi assassinado com pelo menos cinco golpes de faca na madrugada desta terça-feira (16), na Avenida Presidente Ernesto Geisel, na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande. Ele estava caído ao lado de uma poça de sangue em uma calçada.

Segundo informações colhidas no local pela reportagem, a vítima recebeu ao menos cinco golpes na região do pescoço por um desconhecido.

Ainda conforme apuração do JD1 Notícias, a vítima morava na Nhanhá há pelo menos dois anos. Ele chegou a trabalhar como carroceiro e tinha uma casa na região, mas acabou entrando no mundo das drogas. O homem tentou vender sua residência, mas não conseguiu. Vizinhos classificaram a vítima como tranquilo e que nunca tinha causado problemas.

Porém, moradores de rua disseram que na data de ontem, um homem estava bastante agressivo e agredindo os demais usuários, incluindo a vítima, e suspeitam que ele possa estar envolvido no homicídio da madrugada.

A Polícia Militar, Perícia Científica e a Polícia Civil estiveram pelo local apurando mais detalhes a respeito do crime.

Uma das diligências é tentar encontrar câmeras de segurança ou testemunhas que possam ter presenciado o crime. O caso deve ser registrado como homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também