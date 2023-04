Morador de rua é esfaqueado e fica com as vísceras expostas na Av. Bandeirantes

Morador de rua, de 32 anos, foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado e ficar com as vísceras expostas durante a noite de quinta-feira (20), na Avenida Bandeirantes, região do bairro Amambai, em Campo Grande. O suspeito de ter cometido o crime seria um ‘segurança’ de rua.

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada para atender uma possível vítima de disparo de arma de fogo, que estava em um posto de combustíveis da localidade. Ao chegar no endereço indicado, encontraram o homem caído, com uma perfuração do lado esquerdo do abdômen e com exposição de vísceras.

Uma unidade de resgate e a URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) do Corpo de Bombeiros, foram até o local para fazer o controle da hemorragia e dos sinais vitais da vítima antes de encaminha-lo para a Santa Casa.

Para a polícia, populares contaram que o homem estava deitado do outro lado da via quando foi abordado pelo suspeito, que usava um colete de segurança e estava em moto vermelha. Os dois então começaram a discutir e a vítima se levantou andando por aproximadamente uma quadra, ainda brigando com o autor.

Em determinado momento, o rapaz desceu da moto indo em direção a vítima e retornou rapidamente para o veículo, fugindo pela Rua Salim Maluf, que fica ao lado do posto de combustíveis. O morador de rua procurou socorro no estabelecimento, onde permaneceu até a chegada das equipes de socorro.

Apesar de não portar documentos, a vítima conseguiu informar seus dados para os policiais antes de ser levado até o hospital. Uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) chegou a ir até o endereço para tentar encontrar algum vestígio e fazer as investigações iniciais, mas nada foi encontrado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio simples na forma tentada.

