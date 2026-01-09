Morador de rua é espancado após supostamente 'mexer' com mulher casada na Capital

Morador de rua, de 30 anos, foi espancado enquanto dormia durante a madrugada desta sexta-feira, dia 9, após ter supostamente mexido com uma mulher casada em Campo Grande.
As agressões foram realizadas pelo companheiro da mulher, que desferiu socos, chutes e pauladas para ferir a vítima.
Segundo a versão da vítima, que consta no boletim de ocorrência, o agressor costuma ficar frequentemente no Centro Pop, local de acolhimento.
Ainda conforme o registro, as agressões resultaram em uma lesão contusa na cabeça, onde foi necessário realizar pontos, um corte no rosto e um dos dedos da mão quebrados. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.
O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso quatro meses após crime
Polícia
Com duas crianças na garupa, jovem 'chapado' tenta fugir da GCM, mas é capturado
Polícia
Jovem é esfaqueado enquanto dormia na casa da namorada em Ponta Porã
Polícia
Homem usa 'conversa fiada' para atrair mulher e tentar estuprá-la em Três Lagoas
Polícia
Homem comete crime de abigeato e é preso na MS-338, em Santa Rita do Pardo
Polícia
Carreta carregada com drogas é apreendida em ação do FICCO-MS em Três Lagoas
Polícia
PF vai em busca de 'central falsa' que cometia fraude bancária na Capital
Interior
Mulher sofre lesão no pé após acidente entre bicicleta elétrica e carro em Maracaju
Polícia
Discussão entre motoristas termina com um baleado em Dourados
Polícia