Polícia

Morador de rua é espancado após supostamente 'mexer' com mulher casada na Capital

Ele foi agredido com socos, chutes e pauladas pelo companheiro da mulher

09 janeiro 2026 - 07h10
Polícia Militar esteve na unidade de saúde

Morador de rua, de 30 anos, foi espancado enquanto dormia durante a madrugada desta sexta-feira, dia 9, após ter supostamente mexido com uma mulher casada em Campo Grande.

As agressões foram realizadas pelo companheiro da mulher, que desferiu socos, chutes e pauladas para ferir a vítima.

Segundo a versão da vítima, que consta no boletim de ocorrência, o agressor costuma ficar frequentemente no Centro Pop, local de acolhimento.

Ainda conforme o registro, as agressões resultaram em uma lesão contusa na cabeça, onde foi necessário realizar pontos, um corte no rosto e um dos dedos da mão quebrados. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

