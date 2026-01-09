Morador de rua é espancado após supostamente 'mexer' com mulher casada na Capital

Morador de rua, de 30 anos, foi espancado enquanto dormia durante a madrugada desta sexta-feira, dia 9, após ter supostamente mexido com uma mulher casada em Campo Grande.

As agressões foram realizadas pelo companheiro da mulher, que desferiu socos, chutes e pauladas para ferir a vítima.

Segundo a versão da vítima, que consta no boletim de ocorrência, o agressor costuma ficar frequentemente no Centro Pop, local de acolhimento.

Ainda conforme o registro, as agressões resultaram em uma lesão contusa na cabeça, onde foi necessário realizar pontos, um corte no rosto e um dos dedos da mão quebrados. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também