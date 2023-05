Morador de rua é espancado com golpes de madeira na Vila Cidade Morena

Um morador de rua, de 27 anos, foi espancado com golpes de madeira na madrugada desta segunda-feira (22), na rua Fraiburgo, na região da Vila Cidade Morena, em Campo Grande. Pelo menos três indivíduos teriam o agredido causando lesões na cabeça e no antebraço.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava dormindo quando foi acordado pelos suspeitos e sem saber o que estava acontecendo, passou a ser agredido pelos três indivíduos.

No primeiro momento, o morador de rua tentou fugir, mas foi alcançado, quando recebeu um golpe na sua cabeça. Logo que caiu no chão, ele recebeu outros golpes de madeira e ao tentar se defender, foi atingido no braço direito causando uma fratura no antebraço.

A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local, colheram algumas informações e a equipe de socorristas encaminhou a vítima para a Santa Casa.

O morador de rua afirmou que desconhece os motivos das agressões, nem quem seriam os autores.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também