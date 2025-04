Morador de rua é espancado e socorrido com fratura na costela no Caiobá

Morador de rua, que não foi identificado, foi socorrido no início da noite deste sábado (5), após ser encontrado com várias lesões pelo corpo e a suspeita de uma fratura na costela, no Portal Caiobá, em Campo Grande. Ele estava todo ensanguentado quando foi localizado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas que encontraram a vítima com sangramentos e após a viatura chegar na rua Cachoeira do Campo, encontrou o homem em uma casa abandonada.

Ele chegou até citar um nome como identificação, mas os policiais não encontraram ninguém no sistema de checagem. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa.

A vítima apresentava lesões na cabeça e uma possível fratura na costela. Uma testemunha informou que ele teria sido agredido por cinco pessoas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

