Morador de rua é espancado, resgatado inconsciente e jovem é preso na Capital

Um morador de rua, não identificado, sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (19) ao ser agredido por diversas vezes com golpes de barra de ferro na Avenida Presidente Vargas, região do Santa Amoro, em Campo Grande. O suspeito, identificado como Felipe Moneiro Roa, de 18 anos, foi detido em flagrante pela polícia.

A vítima, inconsciente, foi socorrida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa. A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e não havia conseguido mais detalhes sobre o episódio.

Mas segundo o boletim de ocorrência, testemunhas que saíam de uma igreja na região visualizaram a agressão contra a vítima e uma das pessoas chegou a gritar com o autor, que saiu caminhando, deixando o homem agonizando.

Porém, no final da noite, a polícia foi informada que o suspeito estaria nas proximidades da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e em rápidas diligências, investigadores conseguiram deter o jovem e encaminhá-lo para a delegacia de plantão do centro de Campo Grande.

Por lá, os policiais conseguiram ainda atualizar o estado de saúde da vítima, que estava na ala verde da Santa Casa, respirando sem auxílio dos aparelhos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

