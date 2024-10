Morador de rua é intubado na Afonso Pena após ser espancado e esfaqueado no Centro

Morador de rua, ainda não identificado, foi socorrido em estado grave após ser espancado e esfaqueado na região central de Campo Grande. Depois de andar por alguns metros, ele tropeçou e caiu na Avenida Afonso Pena, próximo da Avenida Calógeras.

Conforme o apurado pelo JD1 no local, a vítima estava cambaleando quando acabou tropeçando e caindo na pista de rolamento da Afonso Pena. Neste momento, um médico, um enfermeiro e um fisioterapeuta que passavam pararam seus veículos para ajudar o homem.

Ele tinha alguns ferimentos causados por faca na região do abdômen, decorrente de uma possível briga já que ele também tinha uma fratura exposta na região do braço. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, chegando a fazer mais de 15 minutos de manobras de reanimação.

O homem foi intubado ainda no local, sendo levado em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande. Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram até o local para controlar o trânsito, por conta da suspeita de atropelamento da vítima e ajudar no controle do tráfego, mas o homem não chegou a ser atingido por veículos que passavam na via.

O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais.

